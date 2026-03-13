Gds – “Napoli, già presa la decisione in merito ad Alisson. Verrà riscattato? Tutti i dettagli”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela le intenzioni del Napoli in merito ad Alisson Santos, esterno brasiliano arrivato nella sessione invernale di calciomercato dallo Sporting Lisbona. Il quotidiano fa sapere che tutti, all’interno del club azzurro, sono piacevolmente sorpresi dall’impatto che il giocatore ha avuto, frutto di due gol e prestazioni di alto livello, che stanno convincendo sempre di più Antonio Conte che sappiamo essere un allenatore molto esigente con i suoi ragazzi. Alisson ha risposto sin da subito alla grande, e il Napoli sembra essere intenzionato ad esercitare l’opzione di riscatto fissato a 16 milioni di euro. Giovanni Manna si può sicuramente ritenere soddisfatto dell’operazione compiuta.