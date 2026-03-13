Galli al CorSera – “Vergara si è imposto solo grazie agli infortuni! I giocatori ci sono, ma non vengono usati…”

Giovanni Galli, ex portiere, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, dove ha compiuto un’analisi approfondita in merito allo stato della Nazionale italiana, prendendo per esempio proprio Antonio Vergara, giocatore del Napoli, in riferimento al fatto che i giovani, nel nostro campionato, vengano usati con il contagocce. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Gli Azzurri rischiano di pagare le conseguenze e il fatto che in Serie A il 60%-70% di calciatori siano stranieri limita le scelte di Gattuso. I giocatori di valore italiani ci sono ma vengono utilizzati solo in circostanze eccezionali, cioè in concomitanza di infortuni altrui. Bartesaghi al Milan è una realtà ma a inizio stagione non doveva essere il titolare. Vergara si è imposto al Napoli solo perché i big sono finiti in infermeria. Palestra ha dovuto andare al Cagliari per trovare spazio. Manca il coraggio di rischiare. Nel settore tecnico mutano le persone ma non la filosofia. Il bello sarà che, dopo la qualificazione al Mondiale, penseremo di essere nel giusto e così continueremo a restare nella mediocrità”.