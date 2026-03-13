Altra tegola per Conte, Repubblica – “Un top non recupera per il Lecce, le ultime”

Francesco Napolitano
Arrivano brutte notizie per Antonio Conte e per il Napoli. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, Stanislav Lobotka non è ancora al top, e salterà di conseguenza la prossima partita degli azzurri, in programma sabato 14 marzo contro il Lecce. Un affaticamento muscolare che continua a dare noia al centrocampista slovacco, che salterà quindi la seconda partita di fila, dopo essere rimasto ai box già nell’ultima partita contro il Torino. E proprio come l’ultima partita, a sostituirlo sarà Billy Gilmour, che ha ben figurato contro i granata.

