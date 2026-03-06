Sky – “Conte può gioire: finalmente due big recuperano e saranno convocati contro il Torino”

Arrivano finalmente ottime notizie per il Napoli ed Antonio Conte. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore avrà di nuovo a disposizione dopo diversi mesi sia Frank Zambo Anguissa che Kevin De Bruyne. Ecco un estratto dell’articolo:

“Le buone notizie per Conte arrivano però da Anguissa e De Bruyne, tornati tra i convocati e dunque in panchina. Anguissa e De Bruyne tornano tra i convocati ma difficilmente partiranno dal primo minuto, evidentemente la condizione è ritenuta da verificare. Sarà 3-4-2-1, la novità potrebbe essere Olivera terzo di sinistra nella linea a tre. Politano e Spinazzola sugli esterni, con Gutierrez che resta in ballottaggio. Vergara-Alisson Santos alle spalle di Hojlund sarà il tridente”.