Schira – “Napoli, in caso di separazione con Conte occhio ad Italiano”

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, riporta delle interessanti novità in merito al futuro di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna molto apprezzato da Aurelio De Laurentiis. Infatti, secondo il giornalista, in caso di separazione con Conte il patron azzurro potrebbe tornare alla carica per l’ex Fiorentina e Spezia. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il finale di stagione sarà importante a trecentosessanta gradi per Italiano, il cui nome appare destinato a infiammare il possibile valzer degli allenatori. Non è un mistero, infatti, che De Laurentiis sia un suo grande estimatore e potrebbe tornare alla carica in estate, nel caso in cui il Napoli e Conte decidessero di non proseguire insieme.”