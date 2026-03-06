Repice a RTN – “Conte è perfetto per il Napoli, senza infortuni sarebbe lì con l’Inter”

Francesco Repice, radiocronista, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, dove si è soffermato su diversi argomenti in merito al Napoli e non solo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Conte è l’allenatore perfetto per il Napoli, per il Manchester United tra due anni, per chiunque. Se Conte si siede su una panchina, vince. E se va male arriva comunque in Champions League, a meno che non si rompano tutti i giocatori. Durante una stagione possono succedere tantissime cose: scelte tattiche, cambi, dichiarazioni. Ma quando tiri le somme e vedi cosa ha fatto Antonio Conte sulla panchina del Napoli, capisci che stiamo parlando quasi di fantascienza. Tutti sono criticabili, certo, ma bisogna essere seri: per me Conte è l’allenatore ideale per tutti. E credo anche che resterà a Napoli”.

“È un gioco aritmetico impossibile da fare. Se non hai i fattori, come fai a risolvere l’operazione? Però è chiaro che con tutti gli uomini al massimo della condizione il Napoli avrebbe tenuto testa all’Inter. Non so chi avrebbe vinto, ma sicuramente sarebbe stata una lotta vera. Il paradigma è quell’ora di gioco contro il Chelsea: per un’ora il Napoli li ha messi sotto, li ha frastornati. Poi però il Chelsea ha iniziato a cambiare uomini dalla panchina e Conte si è girato e non aveva le stesse alternative. È lì la differenza. Però per un’ora il Napoli ha giocato anche meglio del Chelsea. Quello è il paradigma: con tutti in piena efficienza il Napoli sarebbe stato lì a giocarsela fino alla fine.”