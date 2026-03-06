Il Mattino – “Nazionale, Gattuso ha preso la decisione su Vergara: i dettagli”

Antonio Vergara verrà convocato da Gattuso per far parte della squadra che parteciperà ai play-off di qualificazione al prossimo Mondiale? Secondo l’edizione odierna del Mattino, sarà proprio così. Il quotidiano ha infatti svelato la decisione del ct della nazionale (ed ex azzurro) in merito al centrocampista del Napoli. Dietro alla sua decisione ci sarebbero due motivazioni: le qualità che il ragazzo ha mostrato in campo, e la duttilità tattica che il mister può sfruttare: dal 3-5-2 agendo da mezz’ala, al 3-4-2-1 agendo da esterno, Vergara ha mostrato grande dimestichezza in tutti e due i ruoli, cosa che Gattuso apprezza molto.