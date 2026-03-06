Cds – “Napoli, ecco la data del rientro di McTominay e Lobotka”

Si avvicina il rientro il campo per Scott McTominay e Stanislav Lobotka? Questo è quanto svelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha riportato la possibile data di rientro dei due centrocampisti azzurri, il primo assente ormai dalla partita contro il Genoa, il secondo ha subito un fastidio muscolare proprio questa settimana durante gli allenamenti a Castel Volturno. L’obbiettivo dello staff medico, fa sapere il Cds, è quello di dare il via libera ai due giocatori per scendere in campo nella prossima partita, in programma sabato 14 marzo contro il Lecce.