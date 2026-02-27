Gds – “Napoli, spunta la confessione di De Bruyne in merito al rientro: ecco quando il belga scenderà in campo”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela un importante retroscena in merito al recupero dall’infortunio di Kevin De Bruyne, fuoriclasse belga fermo ai box da fine ottobre. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il centrocampista avrebbe confessato a pochi intimi che sarebbe pronto per scendere in campo già per la sfida contro il Torino, in programma domenica 8 marzo, oppure contro il Lecce, in programma il 15 marzo. Insomma, il rientro di King Kev sembra essere imminente, grazie anche ad uno stato di forma invidiabile mostrato dal campione appena rientrato in città.