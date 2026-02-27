Gds – “Napoli, la metamorfosi di Hojlund con Conte: è un ‘cyborg’ prestato al calcio”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha compiuto un’analisi in merito alla crescita di Rasmus Hojlund, che grazie ad Antonio Conte sta vivendo una metamorfosi importante: adesso è un attaccante che riesce a fare reparto ‘da solo’, giocando bene spalle alla porta e in netto miglioramento nella protezione e scarico del pallone per i compagni. L’attaccante danese è l’arma in più del mister del Napoli, che può fare affidamento ad una punta con caratteristiche simili a Romelu Lukaku, il prototipo di attaccante preferito da Conte: un mix di forza fisica e velocità. Il quotidiano lo ha definito un vero e proprio ‘cyborg prestato al calcio’.

