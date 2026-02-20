L’EX – Tiberio Ancora a il Mattino – “Infortuni? Non c’entra la preparazione, ma senza di me tanti problemi”

Scritto da:
Francesco Napolitano
-

Tiberio Ancora, ex personal trainer del Napoli di Conte, ha rilasciato un’intervista a il Mattino, dove si è soffermato sul tema infortuni in casa Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Infortuni? Escludo possa essere un problema di preparazione perché per 20 anni ho lavorato con Costantino Coratti, conosco i suoi metodi: è il mago della condizione del calciatore. Però un dato c’è. In 20 anni di calcio con Conte gli unici due anni che non sono stato all’Inter e questo al Napoli sono successe le stesse cose, ma ripeto che non è detto che con me le cose sarebbero andate diversamente. Lo scorso anno siamo stati la terza squadra di serie A con meno infortunati.”

Articolo precedenteNapoli, come stanno gli infortunati? Da Anguissa a De Bruyne, ecco i possibili tempi di recupero
Articolo successivoIl Mattino – “Napoli, ecco le possibili date di rientro per gli infortunati”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE