Gds – “Napoli, sta per tornare De Bruyne: le ultime sul recupero del belga”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha evidenziato il programma di recupero che sta svolgendo Kevin De Bruyne, fermo ai box da fine ottobre a causa di un serio infortunio muscolare. Secondo quanto si evince dal quotidiano, il centrocampista sarebbe atteso ad ore a Napoli per iniziare la fase di riatletizzazione. Ecco un breve estratto dell’articolo:

“De Bruyne sta per arrivare. Il belga, atteso ad ore, dovrebbe iniziare la riatletizzazione in settimana e tra una decina di giorni aggregarsi al gruppo.”