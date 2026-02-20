Gds – “Napoli, se non dovesse farcela McTominay, Conte potrebbe pensare a una novità clamorosa sulla trequarti”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è anche soffermata sulle condizioni fisiche di Scott McTominay, la cui presenza per la trasferta di Bergamo è ancora in dubbio. Il quotidiano svela che, nel caso in cui il centrocampista scozzese non dovesse recuperare appieno, Conte potrebbe pensare si arretrare Elmas sulla mediana e di schierare per la prima volta dall’inizio Alisson Santos, reduce da una prestazione strepitosa contro la Roma. Nel caso in cui invece McTominay dovesse riuscire a recuperare in tempo, sarà il centrocampista macedone ad avanzare sulla trequarti, accanto a Vergara.

