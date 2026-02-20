Gds – “Napoli, come sta Anguissa? Vige totale prudenza a Castel Volturno, ecco il motivo”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato delle importanti novità in merito alle condizioni di Frank Zambo Anguissa, ormai assente dai campi di gioco da novembre. Secondo quanto si evince dal quotidiano, all’interno dello staff azzurro vigerebbe totale cautela e prudenza in merito alle sue condizioni, che ricordiamo si sono peggiorate nel tempo a causa di un problema alla schiena non meglio definito. Nonostante in questo momento la fase di recupero stia procedendo molto bene, nessuno si vuole sbilanciare in merito al suo possibile ritorno in campo, in quanto l’intenzione sia quella di evitare possibili ricadute. Servirà di conseguenza ancora del tempo, prima di rivedere il centrocampista azzurro in campo.