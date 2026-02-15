Napoli-Roma le formazioni ufficiali

Ufficiali le scelte di Conte e di Gasperini, ecco come scenderanno in campo il Napoli e la Roma, tra poco al Maradona:
NAPOLI (3-4-2-1) – Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund.
ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen.
Scelte obbligate o quasi per Conte che lascia in panchina Oliveira e in attacco ha come alternative solo i due brasiliani recentemente arrivati.
Sponda giallorossa: evidentemente Soulè non è disponibile dall’inizio, la scelta di Gasperini cade su Zaragoza, insieme Pellegrini alle spalle di Malen.