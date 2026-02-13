L’Ischia ringrazia il Napoli per l’allenamento congiunto – “Straordinaria accoglienza e disponibilità, Napoli esempio da seguire”

L’Ischia Calcio, in una nota pubblicata dall’ufficio stampa, ha voluto esprimere gratitudine al Napoli per l’allenamento congiunto tenutosi a Castel Volturno ieri. Ecco il comunicato ufficiale del club:

“L’Ischia Calcio desidera esprimere il più sentito ringraziamento alla SSC Napoli, a mister Antonio Conte ed al suo staff tecnico, nonché al direttore Antonio Sinicropi, per la straordinaria accoglienza e la grande disponibilità dimostrate in occasione dell’allenamento congiunto tenutosi in data odierna presso il Training Center di Castel Volturno. La giornata ha rappresentato un momento di elevato valore tecnico e umano per la società, offrendo ai propri atleti un’opportunità di crescita e confronto di altissimo livello, all’interno di una struttura d’eccellenza e in un clima di autentica professionalità. L’Ischia Calcio riconosce e apprezza profondamente la sensibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati dal Napoli, esempio di organizzazione e competenza, che testimoniano ancora una volta l’importanza della sinergia tra realtà calcistiche del territorio. Nel rinnovare la propria gratitudine, l’Ischia Calcio augura alla SSC Napoli le migliori soddisfazioni sportive per il prosieguo della stagione. Ufficio Stampa Ischia Calcio”.