The Sun – “Contatti Napoli-Sterling, l’esterno è ansioso di approdare in azzurro per questo motivo”

Raheem Sterling al Napoli? Questa è la clamorosa ipotesi avanzata dal The Sun, noto quotidiano inglese, che ha riportato di una trattativa in corso tra il club e l’entourage del giocatore. Ecco un estratto dell’articolo:

“L’ala inglese ha lasciato il Chelsea la scorsa settimana dopo aver rescisso il suo contratto di comune accordo e ora è alla ricerca di un nuovo inizio. Sono in corso trattative con il Napoli e Sterling spera di ritrovare il suo vecchio compagno di squadra in Italia. De Bruyne e Sterling sono arrivati al Manchester City nello stesso periodo nel 2015 e i due sono rimasti insieme per sette anni prima che quest’ultimo si trasferisse al Chelsea nel 2022. Sterling, 31 anni, è disposto ad abbassare anche le sue richieste salariali per assicurarsi un trasferimento all’estero e rilanciare la sua carriera. Per lui è più importante un trasferimento che vada bene alla sua famiglia ed è ora ansioso di riunirsi a De Bruyne, con il quale è molto amico.”