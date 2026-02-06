Sterling al Napoli? Romano fa chiarezza – “Lui si è proposto diverse volte, ecco la posizione del Napoli”

Sterling al Napoli è ancora possibile? Fabrizio Romano, esperto giornalista di calciomercato di fama mondiale, ha fatto chiarezza in merito, spiegando la situazione in un video sul suo canale Youtube. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Raheem Sterling si è proposto più volte, ma le richieste economiche erano alte. È rimasto un nome in lista, mai una priorità. Sterling è aperto a un’esperienza fuori dall’Inghilterra, anche in Italia, ma il Napoli ha fatto altre scelte. Questa è la realtà dei fatti.”