Romano – “Lookman-Napoli, il club sarebbe stato pronto a provarci in estate”

Lookman, il Napoli ci avrebbe provato. Questo è quanto evidenziato nell’ultimo video su Youtube pubblicato da Fabrizio Romano, esperto giornalista di calciomercato di fama mondiale. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Un pallino del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, era Ademola Lookman. Un giocatore che il Napoli ha sempre avuto tra le sue idee, già la scorsa estate quando l’Inter ci ha provato in maniera forte. Ma il giocatore era anche nella lista del Napoli e lo sarebbe stato nell’estate 2026 se non fosse passato adesso all’Atletico Madrid. Il Napoli sarebbe stato pronto a provarci per l’estate, ma come detto non sarà possibile perché è passato all’Atletico Madrid. Quindi quel regolamento per quanto riguarda il mercato del Napoli, nel renderlo obbligatoriamente equilibrato tra entrate e uscite, certamente non ha aiutato.”