Cds – “Lavori al Maradona, oggi call con la Uefa per la candidatura a Euro 2032”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato delle importanti novità in merito alla situazione stadio. Infatti, secondo quanto si evince dal quotidiano, oggi sarebbe prevista una call con i delegati della Uefa per la candidatura dello stadio Maradona per Euro 2032. Il sindaco di Napoli, Manfredi, aveva annunciato proprio l’approvazione dei lavori per il restyling dello stadio qualche giorno fa, ecco un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate:

“Approvati i lavori. Prende forma un percorso concreto per l’ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. I tifosi azzurri sanno quanto ci sia bisogno di intervenire sulla struttura per renderla più sicura ed efficiente, all’altezza delle grandi sfide sportive e degli eventi internazionali che attendono la nostra città.”

“Nei prossimi giorni, infatti, incontreremo di nuovo i delegati della Uefa per presentare definitivamente la candidatura di Napoli e dello stadio Maradona per ospitare le partite degli Europei 2032. La collaborazione tra istituzioni locali e nazionali – sul Maradona abbiamo finalmente anche il sostegno della Regione – ci permette di programmare, finanziare e realizzare interventi di lungo periodo, nell’interesse esclusivo dei cittadini e dei tifosi. Napoli merita uno stadio all’altezza della sua storia, dei suoi tifosi e del suo futuro di città sempre più moderna.”