Sky – “Napoli sfuma un obbiettivo? Fenerbache e Atletico pronte a fare follie per Lookman”

Il futuro di Ademola Lookman potrebbe essere lontano dall’Italia. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto giornalista di calciomercato, l’attaccante nigeriano è il sogno del Fenerbache e dell’Atletico Madrid , e tutte e due sono pronte a presentare delle offerte al club di Bergamo per lui. Ecco un estratto dell’articolo:

“In casa Atalanta continua a tenere banco il futuro di Ademola Lookman. Il Fenerbahce sta spingendo per arrivare all’attaccante nigeriano: i club turco può arrivare a offrire 35 milioni per l’ex Leicester City. I nerazzurri, di fronte a un’offerta da 40 milioni (bonus compresi) sarebbero pronti a dare il via libera all’operazione. Sul classe ’97 c’è anche l’Atletico Madrid, che ha fatto un sondaggio. Ma in questo momento il Fenerbahce è più avanti rispetto al club spagnolo.”