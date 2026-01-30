Repubblica – “Napoli, non c’è pace: si ferma anche McTominay? I dettagli”

L’edizione odierna de la Repubblica ha riportato delle importanti novità in merito alle condizioni di Scott McTominay, uscito stremato nell’ultima sfida degli azzurri contro il Chelsea. Ecco un estratto dell’articolo:
“Da verificare soprattutto le condizioni di Scott McTominay, reduce per colpa dell’emergenza dalla diciottesima partita di fila da titolare e stremato dopo la sfortunata battaglia contro il Chelsea. Lo scozzese si dovrebbe fermare, ma domani arriva al Maradona la Fiorentina e non si può, dato che l’uscita dalla Champions League impone di rischiare il tutto per tutto in campionato”