Giovane al Napoli, Quagliarella approva – “Ha colpi fantastici, mi ricorda Muriel!”

Scritto da:
Francesco Napolitano
-

Il Napoli ha ormai definito l’acquisto di Giovane, attaccante del Verona per una cifra intorno ai 20 milioni. Il club azzurro si è mosso con convinzione per sbaragliare la concorrenza, soprattutto quella della Lazio, da tempo interessata al giocatore. E Fabio Quagliarella, ex giocatore azzurro, ha espresso il suo entusiasmo per l’acquisto del talento brasiliano, ecco un breve estratto delle sue dichiarazioni:

 “Mi ricorda Muriel, ha colpi fantastici vicino alla porta. Sa calciare e ha grande qualità”.

