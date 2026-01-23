Giovane al Napoli, Quagliarella approva – “Ha colpi fantastici, mi ricorda Muriel!”

Il Napoli ha ormai definito l’acquisto di Giovane, attaccante del Verona per una cifra intorno ai 20 milioni. Il club azzurro si è mosso con convinzione per sbaragliare la concorrenza, soprattutto quella della Lazio, da tempo interessata al giocatore. E Fabio Quagliarella, ex giocatore azzurro, ha espresso il suo entusiasmo per l’acquisto del talento brasiliano, ecco un breve estratto delle sue dichiarazioni:

“Mi ricorda Muriel, ha colpi fantastici vicino alla porta. Sa calciare e ha grande qualità”.