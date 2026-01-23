Gds – “Napoli, Giovane non occupa posto in lista: adesso l’assalto all’esterno di sinistra”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha svelato dei dettagli interessanti riguardo l’acquisto di Giovane: essendo un under, non occuperà posto in lista, e questo permetterà al Napoli di prendere liberamente un altro esterno anche over 22 per rinforzare la rosa. Ecco un estratto dell’articolo:

“Giovane è un under e quindi non occuperà alcun posto nella lista Serie A, che adesso ha due slot liberi. Uno verrà riempito col reinserimento di De Bruyne, che aveva lasciato il posto a Lukaku dopo l’infortunio. L’altro potrebbe essere occupato da un esterno offensivo. Un altro Neres o un nuovo Kvara, fate voi. Di sicuro un giocatore più offensivo di Elmas e Vergara, attuale coppia sulla trequarti. I nomi sul taccuino di Manna sono diversi”.