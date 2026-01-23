Da Milano – “Napoli, si segue Boga ma non convince Conte, che preferisce Cambiaghi: ecco il motivo”

Nicolò Schira, esperto giornalista di calciomercato, ha svelato sul suo canale Youtube delle importanti novità in merito alle prossime mosse di mercato del Napoli, che è alla ricerca di un altro esterno offensivo per rinforzare il reparto, dopo l’arrivo di Giovane. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Tra le seconde scelte, quello più facile da prendere in prestito con diritto di riscatto è Jérémie Boga. Previsti contatti con i suoi agenti, ma anche su Boga ci sono perplessità tattiche: giocatore anarchico, non amatissimo da Antonio Conte. A Conte piace molto di più Nicolò Cambiaghi, nome che vi ho svelato in esclusiva domenica e che vi confermo. Sono arrivate conferme anche da televisioni e giornali autorevoli. Cambiaghi piace moltissimo anche a Giovanni Manna, che ha già incontrato gli agenti e avviato i dialoghi con il Bologna.

Il Bologna chiede almeno 15 milioni garantiti. Il Napoli, a mercato a saldo zero, può farlo solo con una cessione.“

“Cambiaghi resta il preferito e il Napoli proverà a incastrare una formula particolare, simile a quella di Giovane. Il Bologna ha bloccato la partenza di Benjamín Domínguez, richiesto da Lecce, Lione, River Plate, Fiorentina e Maiorca. Se non si muove Domínguez, chissà che non si muova Cambiaghi: situazione da seguire.”