Da Milano – “Napoli, quotazioni di Sterling a ribasso, ecco il motivo”

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha riportato delle importanti novità di calciomercato in merito al Napoli, che è alla ricerca di un esterno offensivo per completare il reparto. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Su Giovane operazione da 20 milioni complessivi, con un prestito molto basso e tanti bonus. Sarà l’operazione che porterà l’attaccante brasiliano dall’Hellas Verona al Napoli. Contratto fino al 2030 con opzione per il 2031, 1,2 milioni netti a stagione più bonus crescenti. Il Napoli però cerca anche un esterno offensivo. C’è un casting con quotazioni da aggiornare. Sterling è in forte ribasso: non gioca da mesi e il Napoli ha bisogno di un giocatore pronto. Al di là dell’ingaggio fuori parametro, non è considerato immediatamente arruolabile”.