Azzurri stanchi e decimati, proprio ora che serve accelerare

Contro il Sassuolo di buono c’è solo il risultato

Il Napoli ha battuto ieri sera, nell’anticipo pomeridiano al Maradona, il Sassuolo e conquistato tre punti dopo i deludenti pareggi contro Verona e Parma.

Il risultato è l’unica buona notizia della giornata: in campo la squadra è sembrata in grosse difficoltà, sia atletiche che di tenuta mentale; il poco gioco prodotto si è visto solo a sprazzi, e nella prima parte del match.

E meno male che la gara sia stata sbloccata subito, con Lobotka nuovamente a segno dopo tre anni, e che i neroverdi guidati da Fabio Grosso prediligano il gioco offensivo invece che la solita tattica ostruzionistica e prettamente difensiva che solitamente subiamo in casa.

La notizia peggiore è che si sono registrati altri guai fisici: ancora calciatori costretti al cambio, con Rrahmani e Politano alle prese con noie muscolari e probabilmente fuori per almeno le prossime due partite.

Brutto affare, proprio adesso che la stagione richiede il massimo sforzo per conquistare la qualificazione al turno eliminatorio di Champions League e tenere dietro Juventus e Roma, ormai vicine e desiderose di arrivare tra le prime quattro. Inutile illudersi e pensare ad altro: è ampio il divario con l’Inter, ed il Milan sta andando troppo oltre le aspettative.

Resta un chiaro dato di fatto che gli azzurri, in questo momento, non riescono a tenere il passo delle milanesi. D’altronde è inutile negarlo: Conte ha gli uomini contati e gente che sta provando a tenere la barca in linea di galleggiamento come McTominay e Højlund non ha alternative, è stata super sfruttata ed è a serio rischio di fermarsi.

