Inter – Bologna: ecco le formazioni ufficiali. Chivu con tutti i titolari. Italiano non schiera Orsolini

Inutile nasconderlo, il posticipo di stasera interessa e tanto agli azzurri, che domenica prossima saranno di scena a S. Siro.
Inter – Bologna inizierà alle 20:45 e da poco i due allenatori hanno fatto le loro scelte ufficiali.
Ecco le formazioni:
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Zielinski, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Cambiaghi, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Italiano