Romano – “Napoli, Lucca può veramente partire! Feeling mai sbocciato con Conte, e si ragiona sul sostituto”

Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato di fama mondiale, si è soffermato anche sul mercato del Napoli, svelando le possibili mosse del club in caso di partenza di Lorenzo Lucca. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il d.s. Manna al Corriere dello Sport conferma che il Napoli riscatterà Hojlund, si tratta di un pacchetto da 50 milioni di euro totali. Il Napoli ha avuto pochi dubbi sul danese, tutti hanno sempre visto l’operazione Hojlund a titolo definitivo. Occhio, perché Manna conferma scenari aperti per quanto riguarda il futuro di Lorenzo Lucca, anche il direttore Manna non chiude la possibilità di vedere Lucca lontano da Napoli. E’ chiaro che dovesse andare via Lucca il Napoli può pensare di prendere una punta in più. Il Napoli sta ragionando a sorpresa sulla possibilità di prendere un nuovo attaccante. Il mercato degli azzurri è un po’ limitato a causa di queste limitazioni, sarà tutto fatto di incastri. Possiamo dire che tra Lucca e Conte il feeling non è decollato, è anche un discorso tecnico. Può capitare nel calcio che un giocatore faccia fatica ad integrarsi. Su di lui l’interesse è tanto da parte di altri club. Una delle tante sorprese del mercato di gennaio può essere dunque il Napoli che cede Lucca e prende un altro attaccante”.