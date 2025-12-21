La stagione degli azzurri finora è indecifrabile: quale Napoli vedremo domani sera?

Stagione ancora tutta da scoprire Il 2025-2026 ha già vissuto quasi metà della sua storia, ma non è bastato a delineare le possibilità e le aspettative del Napoli.

Quella che resterà negli annali come la stagione del tricolore in bella mostra sulle maglie, delle tante spese in fase di campagna acquisti e dei troppi infortuni, dal punto di vista tecnico non ha sciolto dubbi e riserve sulle reali possibilità del gruppo guidato da Antonio Conte.

Detto dell’attenuante dei continui problemi fisici con cui si è dovuto convivere – basti ricordare che domani saranno assenti Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Meret e forse Beukema, in attesa di capire se Oliveira potrà essere impiegato – che hanno costretto il tecnico a ripetuti cambi di modulo, anche altri fattori rendono ancora un rebus tutto da risolvere il percorso della squadra.

Infatti, abbiamo assistito in ordine sparso a prestazioni convincenti, intervallate da vere debacle.

Gare perfette, altre incredibilmente scialbe

Il Napoli ha perso già quattro volte in campionato: un dato difficile sia da digerire che da spiegare, considerando le non prestazioni contro Torino, Bologna e Udinese, senza dimenticare le autentiche ammissioni di impotenza a Eindhoven e a Lisbona per la Champions.

Nel mezzo, però, ci sono stati sprazzi di quella squadra rocciosa e mai doma che ha inventato un titolo l’anno passato dalle macerie di un indecoroso decimo posto.

Inter, Roma, Atalanta, Juventus e il Milan, l’altro giorno, sono state sconfitte sul piano del gioco, delle occasioni e della voglia di primeggiare, molto più nettamente di quanto abbia detto il punteggio finale.

Primo trofeo dell’annata

Domani, a Riad, la finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna dell’ostico Italiano.

Si tratta della prima partita veramente decisiva della stagione.

Certo, a breve lo saranno le due restanti di Champions per non rischiare una precoce e deludente eliminazione alla prima fase. Anche in campionato il Napoli sarà chiamato a sbagliare il meno possibile, strada obbligata per restare agganciato alle milanesi fino alla fine.

Quella di domani, però, è una finale secca, quella che può consegnare coppa e gioia, o cocente delusione.

È alle porte l’anno del centenario, e la gloriosa società azzurra deve approfittare di tutte le occasioni buone per arricchire la bacheca dei trofei.

L’uomo al comando lo sa bene, e nella conferenza odierna ha già posizionato i giusti paletti: “verrà ricordato solo il vincitore” e, sull’ottimismo e l’entusiasmo dell’avversario, “dovranno dimostrare di avere più voglia e di essere più bravi di noi”.

Indipendentemente dagli uomini, servirà avere più fame, più concentrazione e più capacità di correre e soffrire degli avversari.

Servirà la prova corale, con la squadra corta e sempre pronta al raddoppio di marcatura. Le nostre fortune dipenderanno dalla coppia Neres-Højlund, senza dimenticare il più forte di quelli in campo: Scott McTominay, che ha l’occasione per ritornare decisivo e determinante.

Aria di festa, è tempo di regali: il Napoli sa cosa si aspetta il suo popolo!