Classifica Serie A: Napoli in testa a 28 punti insieme al Milan

Ritorna al primo posto il Napoli guidato da Antonio Conte dopo l’importante vittoria conquistata ieri sera all’Olimpico di Roma contro i giallorossi di Gasperini. Prima piazza in coabitazione con il Milan (che ha battuto a fatica la Lazio); battistrada tallonate da Inter (vittoriosa a Pisa) e Roma.

Insegue l’ottimo Bologna che nel posticipo odierno contro la Cremonese può agganciare le due inseguitrici.

Bene anche il Como a 24 punti, leggermente attardati con 23 lunghezze i bianconeri di Spalletti, prossimi avversari degli azzurri.

In coda importanti successi di Lecce (contro il Torino) e Genoa (che ha ribaltato in casa il Verona), mentre comincia a diventare drammatica la situazione della Fiorentina fanalino di coda unitamente agli scaligeri e ancora senza vittorie.

Di seguito la Classifica completa:

Milan 28 punti (13 gare giocate)

Napoli 28 (13)

Inter 27 (13)

Roma 27 (13)

Bologna 24 (12)

Como 24 (13)

Juventus 23 (13)

Lazio 18 (13)

Udinese 18 (13)

Sassuolo 17 (13)

Atalanta 16 (13)

Cremonese 14 (12)

Torino 14 (13)

Lecce 13 (13)

Cagliari 11 (13)

Genoa 11 (13)

Parma 11 (13)

Pisa 10 (13)

Fiorentina 6 (13)

Hellas Verona 6 (13)