Il “fenomeno” Como: moda passeggera o nuova Atalanta?

Il Como è figlio del calcio moderno, quello che va a braccetto con la finanza globale.

La ricca proprietà arriva da tutt’altra parte del mondo e l’interesse, più che sportivo, è legato alla crescita dell’asset, alla valorizzazione dell’investimento più che alla tradizione calcistica. Accade così che una piccola ma storica società – fondata nel 1907 e con appena una quindicina di presenze in Serie A in oltre un secolo – si ritrovi a investire oltre cento milioni di euro nell’ultimo mercato, più di quanto speso in tutta la sua storia.

La squadra è giovane, di prospettiva e affidata a un tecnico da grandi palcoscenici.

Peccato (per loro) che non conoscano ancora la via del gol, faticando a segnare persino dal dischetto. Purtroppo, però, hanno imparato in fretta da Fàbregas i modi per rendersi fastidiosi da affrontare:

falli duri al momento giusto – e ieri sera spesso impuniti –, perdite di tempo esasperanti (inspiegabile l’assenza di un giallo per il loro portiere) e un uso furbo e scorretto delle pause di gioco, con simulazioni eccessive di colpi o contatti.