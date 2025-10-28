Lecce-Napoli 0-1: Anguissa e Milinkovic Savic la decidono, azzurri primi in solitaria

Al Via Del Mare il Napoli di Antonio Conte batte il Lecce per 0-1 grazie alla rete del solito Frank Anguissa. Gli azzurri giocano un buon primo tempo e vanno vicinissimi al vantaggio con un tiro di Gilmour che viene deviato in angolo. Primi 45′ in totale controllo del Napoli. L’unica pecca, è l’infortunio di Lang, rimediato nel primo tempo.
Nella ripresa viene fischiato un calcio di rigore a favore dei padroni di casa per un fallo di mano di Juan Jesus, l’arbitro dopo esser stato richiamato al VAR conferma la decisione. Dal dischetto si presenta l’ex Milan Camarda, che però, si lascia ipnotizzare dal para rigori Milinkovic Savic.
Al minuto 69′ calcio di punizione per il Napoli, Neres la mette in mezzo e Anguissa con una leggera deviazione di Gaspar fa 0-1. Ha fatto il suo ritorno in campo anche Rasmus Hojlund.
Gli azzurri, salgono a quota 21 punti in classifica, momentaneamente a +3 dalla Roma e +4 dal Milan.