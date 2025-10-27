Non c’è ottimismo sull’esito degli esami di De Bruyne

L’importante vittoria di sabato sera al Maradona contro la rivale diretta dell’Inter è stata salutata con gioia dai tifosi azzurri, per la ritrovata compattezza, per i gol ed il gioco ammirato sul terreno di gioco. Purtroppo però l’infortunio occorso al campione belga De Bruyne ha offuscato l’impresa.

Kevin si è fermato calciando il rigore del vantaggio azzurro, per un dolore al bicipite della coscia destra.

Il Mattino oggi in edicola analizza nel dettaglio la questione: “Si stimano non meno di 6-8 settimane di stop. A patto che si tratti “solo” di uno stiramento; in presenza di uno strappo – la questione sarebbe ancora più grave, visto che il campione belga ha sofferto nel 2023 dello stesso problema e allora fu costretto ad operarsi“.

Fiato sospeso quindi, almeno fino alla tarda mattinata, quando dovrebbero completarsi gli esami strumentali previsti alla clinica Pineta Grande.