Anche per Marelli il rigore del Milan non andava assegnato

Il Milan di Allegri da ieri sera è solo in testa alla Classifica di Serie A, dopo la sofferta vittoria casalinga contro la Fiorentina.

L’episodio che ha deciso la sfida e inguaiato ancora di più l’ex Pioli e la Viola, è stato un rigore molto contestato concesso ai rossoneri a 4′ dalla fine e trasformato da Leao.

Ne ha parlato nel dopogara dagli studi di Dazn l’ex arbitro Marelli. Ecco un estratto del suo commento: “Si tratta di un episodio molto particolare e discutibile. Dopo un lunghissimo check, il VAR richiama l’arbitro Marinelli che concede il rigore dopo averlo visto moltissime volte. C’è semplicemente una mano di Parisi sul collo di Gimenez. Si va oltre il protocollo, non ci sono gli estremi per l’on field review“.

Insomma, probabile grave errore a favore dei rossoneri. Quello che più è difficile da capire è il diverso metro di valutazione adottato su altri episodi analoghi: proprio a Milano per un intervento su McTominay ci era stato spiegato che l’intensità del tocco va valutata solo sul campo, in diretta dall’arbitro. Stavolta è successo il contrario: il VAR non avrebbe – come da protocollo – dovuto richiamare l’attenzione dell’arbitro, invece il Milan ringrazia e balza in testa in solitaria.