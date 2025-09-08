Champions League, inizia la fase 1 della vendita dei biglietti per Napoli-Sporting: i dettagli

Tra poco ritornerà la Champions, e ritorneranno le emozioni di una delle competizioni più belle al mondo. E in vista della prima partita casalinga degli azzurri contro lo Sporting Lisbona, il club ha annunciato l’inizio della prima fase della vendita dei biglietti, destinata agli abbonati. Ecco il messaggio pubblicato dalla società azzurra sui suoi canali d’informazione:

“Napoli vs Sporting CP. Tornano le notti di Champions. Al via la fase 1 di vendita riservata agli Abbonati ITALIA 25/26. Acquista ora” 

