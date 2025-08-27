Gds – ” Napoli, verso il Cagliari: si va verso il 4-1-4-1, unico ballottaggio in porta “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha svelato le possibili scelte di formazione del mister Antonio Conte, in vista della prima gara casalinga degli azzurri contro il Cagliari. Pochi dubbi per l’allenatore leccese, giusto il ballottaggio in porta tra Milinkovic-Savic e Meret. Ecco un estratto dell’articolo:

“Poi, c’è il campo, il pensiero al Cagliari, una squadra che dovrebbe essere confermata (unico ballottaggio previsto, e quello farà compagnia per un bel po’, tra i pali). Conte non fa sconti e ci mancherebbe, sabato sera, in uno stadio pieno, vorrà una squadra che sia tonica e intraprendente, come lo è stata a Reggio Emilia: si procede con il 4-1-4-1”.