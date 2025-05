Termina il Campionato, ecco gli ultimi verdetti

Sono terminate da pochissimo le gare della 38esima e ultima giornata della massima serie.

Ecco i verdetti ancora in sospeso:

La Juventus batte a fatica il Venezia in trasferta per 2-3 (vantaggio finale su rigore) e agguanta l’ultimo posto utile per la Champions;

La Roma batte il Torino (0-2) ma finisce solo al quinto posto e conquista un posto per la prossima Europa League;

Oltre al Monza già da tempo retrocesso, scendono di categoria il Venezia (sconfitto dai bianconeri) e l’Empoli che cade in casa (1-2) al cospetto del Verona già salvo.

Si salva il Lecce che sbanca l’Olimpico (0-1) e rovina le ultime speranze della Lazio, che resta clamorosamente senza coppe. L’ultimo posto per l’Europa è della Fiorentina, corsara con sofferenza a Udine (2-3).