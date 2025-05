Sarà una settimana lunga, si parlerà tanto di VAR

Soffia forte il vento delle polemiche

Sarà una settimana lunga, ci saranno tante polemiche sulle decisioni arbitrali di ieri. Soffia forte il vento delle polemiche alimentato anche dai principali quotidiani sportivi. Ci sarà tanto da ascoltare nelle innumerevoli trasmissioni televisive della settimana.

L’argomento delle discussioni è il rigore assegnato ieri al 90′ alla Lazio. Fallo di mano di Bisseck che l’arbitro Chiffi ha assegnato solo dopo l’ausilio del VAR. Sembra però del tutto innaturale il movimento del giocatore dell’Inter. I commenti dei “moviolisti” esperti come Marelli e Cesari sono però a favore della decisione dell’arbitro, pare chiaro, magari solo istintivo, il movimento ad allargare il braccio del difensore.

Poco spazio invece al rigore di Neres, che avrebbe deciso i giochi. Non è in discussione l’intervento del difensore del Parma, chiara l’ostruzione fallosa sul brasiliano. Invece è inusuale che il VAR richiami Doveri – indeciso e di poco polso – per analizzare l’inizio dell’azione (APP in gergo tecnico) e sottolineare un presunto fallo di Simeone, che rivisto dieci volte non convince proprio per niente.

Attento Napoli, non puoi competere dal punto di vista mediatico contro i brand che contano. Motivo in più per preparare la gara contro il Cagliari nel modo giusto, efficace e risolutivo. Un risultato netto e limpido sarà inattaccabile e spegnerà sul nascere tutte le eventuali polemiche degli sconfitti.