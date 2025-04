Nervi tesi in casa Inter, dalla moviola rigori inesistenti

Risultato indigesto e agitazione in casa Inter, dopo la sconfitta di ieri sera a Bologna.

Inzaghi a caldo si è lamentato soprattutto per la rimessa laterale che ha iniziato l’azione della rete di Orsolini.

Il gioco è stato ripreso più avanti, ma comunque lontano dalla porta di Sommer.

I nerazzurri si sono risentiti anche per un paio di interventi in area rossoblù.

La moviola di Pressing con l’ex arbitro Cesari, ieri sera sulle reti Mediaset, ha chiarito gli episodi incriminati:

“Freulen non commette fallo da rigore su Lautaro Martinez, l’attaccante cerca di portare via la palla ma l’avversario non poteva dissolversi”.

Non ci sono gli estremi per la massima punizione neanche per il secondo episodio contestato dai nerazzurri:

“solo trattenute reciproche tra Dallinga e Bastoni, non c’è rigore“.