Juan Jesus – da giocatore finito a pupillo di Napoli, ecco la sua evoluzione!

Un anno fa arriva a Napoli un calciatore della Roma. Il suo nome è Juan Guilherme Nunes Jesus, per tutti Juan Jesus. Nelle sue ultime due stagioni in giallo-rosso, il brasiliano era stato messo ai margini della rosa dall’allenatore Paulo Fonseca, tanto da collezionare appena 16 presenze tra agosto 2019 e giugno 2021. Nelle rare occasioni in cui lo si vedeva in campo, era spaesato e tutt’altro che a suo agio. La pressione che percepiva era eccessiva, tanto da non poter dimostrare le sue reali capacità. Negli anni passati infatti, tornando anche all’esperienza interista, si era notato quanto potesse essere utile per la sua squadra.

Juan è un calciatore che ha bisogno di un ambiente in cui sentirsi libero. Per questo necessita di un mister che lo comprenda e non c’è persona che lo sappia fare meglio di Luciano Spalletti. Il fiorentino aveva allenato Juan Jesus durante la sua ultima stagione a Roma e al suo arrivo a Napoli, ha voluto riportare il classe ’91 alla sua corte. Scelta che si è dimostrata azzeccata durante questa prima annata. Da sottolineare anche la bravura della società, la quale ha fatto firmare al calciatore un contratto di un solo anno, così da poterlo scaricare nel caso in cui non avesse convinto.

Il ragazzo di Belo Horizonte ha però partecipato a 28 partite, mettendo a segno anche un gol nel derby con la Salernitana. Ha soddisfatto le richieste di allenatore e tifosi, ricoprendo perfettamente il ruolo di alternativa in difesa. Il suo periodo di maggior livello è stato infatti in occasione dell’assenza di Koulibaly causa Coppa d’Africa. Tra i suoi punti forti abbiamo anche la duttilità: ha spesso giocato da terzino sinistro o da braccetto della difesa a 3, concedendo a Spalletti la possibilità del cambio modulo a partita in corso.

Ora per Juan è arrivato anche il rinnovo di contratto. L’accordo è ancora per un solo anno. Continuerà a guadagnare 1 milione netto a stagione con un bonus di 200mila in caso di qualificazione alla Champions League. Tuttavia, non è stato questo a convincerlo di rimanere a Napoli, bensì l’affetto e l’accoglienza che questa città gli riserva. La lettera d’amore scritta sui suoi profili social è la prova che alle pendici del Vesuvio ha trovato quell’ambiente di cui aveva bisogno.