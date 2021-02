MONDONAPOLI LIVE – Disfatta del Napoli in terra spagnola! Pagelle, Top & Flop e assenze!

Ieri siamo andati in diretta per commentare la sconfitta del Napoli contro il Granada, partita valida per l’andata dei sedicesimi di Europa League, su Facebook, Instagram e Twitch.

Il 2-0 in Spagna rende molto complicata la qualificazione al turno successivo per gli azzurri, che a Napoli dovranno compiere un’impresa facendo una partita perfetta per ribaltare il risultato.

Nella prima parte della diretta abbiamo analizzato le statistiche del match. Dai dati si evince che il Napoli ha tirato tanto in porta, ma tiri che peccavano di qualità, solo 1 in porta. Questo continua a sottolineare il problema degli azzurri nel creare tanto e concretizzare poco, tenendo un possesso palla sterile.

Successivamente siamo passati al commento dei top e flop del match. Il top è anche l’unica nota positiva della squadra di Gattuso: Fabian Ruiz. Infatti lo spagnolo tornato come mezz’ala, ovvero nel suo ruolo, ha mostrato la sua grande tecnica e ha fatto una buona prestazione. Flop invece Di Lorenzo: l’italiano ha colpe soprattutto sul secondo gol. Il terzino azzurro sembra soffrire quando viene messo sotto stress.

Abbiamo poi commentato le nostre pagelle circa la prestazione degli azzurri. Dai voti è emerso come in realtà un po’ tutta la squadra si sia rivelata un flop, visti anche i voti bassi.

Siamo poi passati a parlare a uno dei problemi maggiori del Napoli: le assenze. Infatti Gattuso si è ritrovato con ben 9 assenze per la partita con il Granada, con 5 delle quali avrebbe potuto far agire da titolari.

Ringraziamo i nostri 3 sponsor:

PIZZERIA MIRACOLI di Esposito Gianluca sito nel centro storico di Napoli, in via Miracoli 52.

You&Me Eventi Via Udalrigo Masoni 28/30, info 3713790143.

La Piazzetta in Piazzetta San Carlo All’Arena, 2 a Napoli. Per info chiama allo 081290368 o al 3298346074.