MONDONAPOLI LIVE – Appuntamento alle 17 su Facebook e Youtube, pre partita Napoli-Genoa

MondoNapoli Live vi aspetta alle ore 17 per il pre partita di Napoli-Genoa, gara rinviata alle ore 18. Come di consueto saremo in diretta sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale Youtube per commentare le formazioni , le ultime dai campi e soprattutto per i pronostici, che saranno estesi anche a voi.

Vi ricordiamo inoltre che la trasmissione serale, inizialmente in programma per stasera, è stata rinviata a domani sera, ore 21:30.

