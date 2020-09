Tante news di calciomercato, le ultime sul Napoli in vista di Parma e i nostri pronostici (aperti anche a voi) sui top campionati europei vi aspettano adesso a MondoNapoli Live su Facebook e Youtube. Siamo in onda ora con il nostro tg, ecco i link per seguirci in diretta:

Facebook: clicca qui

Youtube: clicca qui