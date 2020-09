MondoNapoli Live vi aspetta alle ore 19 sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale Youtube per il tg. Manca sempre meno all’inizio della Serie A 2020/2021, con il Napoli che sarà di scena domenica a Parma per la prima giornata. Non mancheranno poi, durante il nostro notiziario, i consueti aggiornamenti di calciomercato; gli azzurri hanno un bisogno vitale di fare cassa attraverso le cessioni per finanziare il mercato in entrata. Novità dunque in entrata, in uscita ma anche sul fronte rinnovi: ci sono infatti trattative in corso per prolungare il contratto di alcuni azzurri. Vi aspettiamo quindi alle 19 per parlare con voi di questo e tanto altro.

