Luigi Riccio, il vice Gattuso, a SKY: “Dobbiamo migliorare in difesa… Demme? Ecco la verità!”

Si presenta il secondo di Gattuso, Luigi Riccio ai microfoni di Sky. Secondo l’emittente televisiva per il mister azzurro non ha potuto parlare ai microfoni per problemi familiari. Ecco un sunto del vice allenatore partenopeo: “Penso che la partita l’abbiamo dominata dall’inizio, poi l’eurogol di Quagliarella ha cambiato tutto e a quel punto bisogna lottare molto. Abbiamo avuto tante difficoltà e riavere determinati giocatori ci può cambiare le partite, come è successo oggi”.

Riccio continua: “Demme ha stretto i denti, ha avuto un virus intestinale e prima di stamattina non sapevamo se potesse giocare. Dobbiamo migliorare l’atteggiamento sui gol subiti, non può cambiare in questo modo una partita… Barcellona? C’è il Lecce, pensiamo solo a quello!”.