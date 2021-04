Già nelle settimane precedenti abbiamo, in anteprima, svelata la nuova collaborazione tra Kappa e Marcelo Burlon per la realizzazione delle nuove maglie del Napoli. Sui social, nella giornata di oggi, sono state svelate nuove foto delle maglie pronte per essere indossate dai calciatori azzurri. Confermati quindi i rumors delle scorse settimane e, non è da escludere, che possano essere utilizzate già nel match contro l’Inter. Di seguito gli scatti pubblicati sui social network: