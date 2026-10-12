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Fonte: Il Mattino

Spinazzola torna titolare e convince i quotidiani: «Discreto rientro dopo l’infortunio»

Spinazzola riceve giudizi positivi e voti tra il 6 e il 6,5 dai quotidiani per il rientro dopo l’infortunio in Napoli-Frosinone.

di · 1 min
Leonardo Spinazzola, tornato titolare dopo l’infortunio nella partita Napoli-Frosinone
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Leonardo Spinazzola torna titolare contro il Frosinone: per lui valutazioni tra il 6 e il 6,5 da tutti i quotidiani sportivi.

Gazzetta dello Sport ha valutato la sua prestazione con 6, sottolineando la generosità del laterale azzurro, ma anche qualche imprecisione nell’ultimo passaggio: “La generosità non gli manca, ma sbaglia spesso l’ultimo tocco. Stremato, chiede il cambio dopo 80’: zero rischi.” Anche Il Mattino conferma il voto 6, segnalando come Spinazzola sia stato attento a gestire le energie in campo (“Consapevole di doverne giocare tantissime partite, si gestisce nelle sue salite e discese e fa benissimo”) e abbia supportato Oyono e Fini nelle fasi più delicate del match.

Repubblica parla di “discreto rientro dopo l’infortunio, anche se non può essere al top”, assegnando anch’essa un 6. Valutazione simile dal Corriere dello Sport, che riconosce solidità difensiva, anche se non sempre le scelte offensive sono risultate ottimali: “Non sempre fa la scelta giusta in fase offensiva, ma dietro regge e dà una mano a Badiashile.”

L’unica sufficienza piena è di Tuttosport, che esalta la “spinta ossessiva e chiusure di grande cuore” di Spinazzola, considerandolo fra i migliori per applicazione tra i difensori.

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