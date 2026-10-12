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Fonte: Corriere dello Sport

Rafa Marin riceve voti positivi contro il Frosinone: «Titolarissimo, mai in affanno»

Rafa Marin ha ottenuto ottime valutazioni nella sfida Napoli-Frosinone: spiccano i 6,5 da Gazzetta e Corriere dello Sport.

di · 1 min
Rafa Marin, difensore del Napoli, protagonista nella sfida contro il Frosinone
· Foto: GIACOMO COSUA
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Rafa Marin ha raccolto buoni voti dai quotidiani dopo la partita contro il Frosinone. La "Gazzetta dello Sport" gli ha attribuito 6,5, sottolineando «altra prova solida e di personalità» e definendolo ormai «un titolarissimo». Sulla stessa linea il "Corriere dello Sport", che ha dato 6,5 e lo descrive come «attento, preciso nei passaggi, mai in affanno».

Il Mattino gli assegna 6, sottolineando che Marin è ben supportato da Di Lorenzo su Kvernadze e che, anche quando la copertura diventa più complessa, difficilmente perde i riferimenti e si dimostra tempestivo nelle chiusure. Anche per Repubblica il voto è 6, motivato da qualche difficoltà iniziale quando viene spostato a destra, ma con una ripresa che garantisce solidità nel prosieguo del match. Per Tuttosport Marin merita 6, con una specifica sui duelli: «non sempre felici» quelli con Kvernadze. Corriere della Sera si allinea, attribuendogli 6.

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