Antonello Perillo ha commentato il successo del Napoli contro il Frosinone, ponendo l’accento sull’importanza dei tre punti e sul cambio d’atteggiamento mostrato dalla squadra di Massimiliano Allegri.

“La partita contro il Frosinone era di estrema importanza per il Napoli, che aveva bisogno dei tre punti per non allontanarsi dalle zone alte della classifica. La vittoria è arrivata al termine di una prestazione convincente. Il cambio modulo voluto da Allegri ha funzionato bene, ma soprattutto si è finalmente visto l’atteggiamento giusto: squadra aggressiva, pressing alto, concentrazione massima. Migliore in campo De Bruyne, ispirato, volitivo, a tratti dominante tra centrocampo e trequarti.” Queste le parole di Perillo.

Il giornalista ha dunque sottolineato la svolta tattica portata dall’allenatore azzurro e l’impatto determinante di Kevin De Bruyne, definito “migliore in campo” grazie a una prova fatta di qualità e presenza tra centrocampo e trequarti.